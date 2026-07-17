Rusia asegura que ha duplicado el suministro de drones al Ejército

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Moscú, 17 jul (EFE).- Rusia ha duplicado el suministro de drones a sus Fuerzas Armadas para ganar la batalla en el cielo a Ucrania, aseguró este viernes el viceministro de Defensa Alexéi Krivoruchko.

«Este año, para asegurar la superioridad sobre el enemigo, se ha incrementado el volumen de entregas de vehículos aéreos no tripulados a las tropas», declaró Krivoruchko, citado por la agencia de noticias Interfax.

Según el viceministro, la cantidad de drones suministrados a las tropas rusas se ha duplicado en comparación con los datos de 2025.

Agregó que Rusia ha preparado durante el primer semestre del año a más de 8.000 especialistas en el manejo de drones.

Según las autoridades rusas, las empresas militares pueden producir más de 15.000 drones al día, mientras que en 2023 esa cantidad se fabricaba en un mes. EFE

mos/mra