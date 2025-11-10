Rusia asegura que la India sigue comprando petróleo ruso pese a las sanciones de EE.UU.

Moscú, 10 nov (EFE).- El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Andréi Rudenko, afirmó este lunes que la India continúa comprando petróleo ruso pese a las sanciones estadounidenses.

«Puedo afirmar que la India continúa comprando petróleo ruso», dijo el viceministro a un grupo de periodistas en Moscú al comentar las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, de que la India prácticamente ha dejado de comprar petróleo ruso.

El jueves pasado el mandatario estadounidense afirmó que la India «ha dejado de comprar petróleo en gran medida».

El 22 de octubre pasado el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra las dos principales petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, como respuesta a la «falta de compromiso serio por parte de Rusia con un proceso de paz para poner fin a la guerra en Ucrania».

India, junto con China, ha sido uno de los mayores importadores de crudo ruso, beneficiándose de precios más bajos tras las sanciones occidentales.

Trump ha anunciado su propósito de que Pekín también deje de importar petróleo desde Rusia. EFE

