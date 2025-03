Rusia asegura que no permitirá el despliegue de tropas europeas en Ucrania

Moscú, 6 mar (EFE).- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, aseguró hoy que Moscú no permitirá el despliegue de un contingente europeo en Ucrania en el marco de las negociaciones de paz.

«Eso significará no una híbrida sino una participación oficial y no disimulada de los países de la OTAN en la guerra contra Rusia. No podemos permitir que eso ocurra», dijo el jefe de la diplomacia rusa en una rueda de prensa conjunta con su homólogo de Zimbabue, Amon Murwira.

Lavrov aseguró que, independientemente de la bandera que lleven los efectivos desplegados en Ucrania, «seguirán siendo tropas de la OTAN».

«Nosotros, categóricamente, no nos quedaremos con los brazos cruzados», insistió.

Según Lavrov, «no hay lugar para compromiso» en el asunto del despliegue de tropas occidentales en Ucrania.

«Esta discusión se lleva a cabo con un propósito hostil», aseguró.

También el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, reiteró este jueves la negativa de Moscú a un posible despliegue de fuerzas europeas en el país vecino.

«¿Acaso Rusia puede aceptar esto? Podemos dejar esta pregunta en el aire sin responderla directamente, porque la respuesta es absolutamente obvia», aseguró en su rueda de prensa telefónica diaria.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, señaló ayer en un discurso a la nación que Europa debe rearmarse ante la «amenaza rusa» y las dudas sobre el compromiso de Estados Unidos con la seguridad del continente.

También reiteró el plan sobre el despliegue de tropas europeas en Ucrania en el marco de la propuesta de arreglo del conflicto con Rusia.EFE

