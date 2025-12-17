The Swiss voice in the world since 1935
Rusia asegura que se dan «condiciones reales» para que la guerra continúe en 2026

Moscú, 17 dic (EFE).- El ministro de Defensa de Rusia, Andréi Beloúsov, aseguró hoy que se dan «las condiciones reales» para que la guerra en Ucrania continúe en 2026 debido a la postura de Kiev y de sus aliados europeos.

Al dirigirse a la plana mayor del Ejército y el Ministerio de Defensa de Rusia, Beloúsov pronosticó como «inevitable» el colapso del frente debido al avance imparable de las fuerzas rusas. EFE

