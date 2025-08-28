The Swiss voice in the world since 1935

Rusia asegura que su mercado de combustibles es estable pese a ataques a sus refinerías

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 28 ago (EFE).- Rusia aseguró este jueves que su mercado de combustibles es estable pese a los continuos ataques ucranianos con drones contra sus refinerías de petróleo y otras infraestructuras energéticas.

«El mercado de combustible está completamente cubierto», dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria, al contestar a la pregunta acerca de si se planean medidas adicionales para proteger las refinerías del país de los ataques ucranianos.

Según el digital independiente Meduza, la pasada noche drones ucranianos atacaron dos refinerías rusas, en las regiones de Samara y Krasnodar, causando sendos incendios, imágenes de los cuales se publicaron en las redes sociales.

Diversos expertos coinciden en que los ataques ucranianos han dejado fuera de servicio en torno al 16 % de las capacidades productivas de las refinerías rusas, porcentaje que el jefe de las Fuerzas de Drones de Ucrania, Robert Brovdi, elevó hoy al 20 % con los bombardeos de los últimos días.

El portavoz de la Presidencia rusa admitió que hay «fluctuaciones en los precios del combustible por diversas razones», pero subrayó que las autoridades adoptan «medidas enérgicas» para garantizar que los precios de la energía y la gasolina se mantengan estables.

El Gobierno ruso amplió ayer la prohibición de exportación de gasolina hasta fines de octubre próximo para las empresas comercializadoras y hasta fines de septiembre para las productoras, con el fin de garantizar los suministros en el mercado interno.EFE

mos/jac

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR