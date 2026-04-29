Rusia atacó anoche a Ucrania con 123 drones de larga distancia
Kiev, 29 abr (EFE).- Rusia lanzó durante la noche del martes a este miércoles contra varias regiones de Ucrania un total de 123 drones, entre ellos unos 80 sistemas kamikaze ruso-iraníes Shahed, según informó la Fuerza Aérea ucraniana.
Del total de los drones, 95 fueron neutralizados por las defensas aéreas ucranianas en el norte, el sur y el este de Ucrania.
Otros 19 drones no fueron interceptados e impactaron en dieciséis localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea, que informó también de la caída de fragmentos de drones derribados en otros cuatro lugares del país invadido por Rusia.
Varios drones rusos seguían sobrevolando territorio ucraniano en el momento en que se publicó el parte.
La Fuerza Aérea ucraniana indicó posteriormente este miércoles que drones rusos adicionales se dirigían a varias regiones ucranianas relativamente cercanas al frente o fronterizas con Rusia. EFE
