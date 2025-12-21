Rusia atacó anoche con 97 drones, de los que Ucrania logró neutralizar 75

The Swiss voice in the world since 1935
Berlín, 21 dic (EFE).- Rusia lanzó anoche 97 aparatos aéreos no tripulados contra Ucrania, de los que las fuerzas de defensa ucranianas lograron derribar o neutralizar 75, informó este domingo la Fuerza Aérea ucraniana, que reportó 19 impactos en ocho localizaciones y la caída de fragmentos derribados en una.

El comunicado publicado en Telegram precisa que las fuerzas rusas lanzaron desde las 18.00 horas del sábado y durante la noche 97 aparatos no tripulados de ataque Shahed, Gerbera y de otro tipo desde las direcciones rusas de Mílerovo, Kursk y Primorsko-Ajtarsk y desde Gvardiiske y Chauda, en la península ucraniana de Crimea anexionada por Rusia en 2014.

De los drones lanzados por Rusia, unos sesenta eran Shahed, agrega.

Hasta las 08.30 horas, la defensa antiaérea derribó o neutralizó 75 aparatos no tripulados enemigos Shahed y de otros tipos en el norte, sur, oeste y este del país.

El ataque aéreo fue repelido por la aviación, las unidades de misiles antiaéreos, los medios de guerra electrónica y sistemas no tripulados y los grupos de fuego móviles de las Fuerzas de Defensa de Ucrania.

A primera hora de la mañana, el ataque continuaba y había varios drones rusos en el espacio aéreo ucraniano. EFE

