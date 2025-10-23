Rusia atacó anoche territorio ucraniano con 130 drones

1 minuto

Kiev, 23 oct (EFE).- Rusia lanzó anoche contra territorio ucraniano 130 drones de los que 92 fueron neutralizados por las defensas aéreas ucranianas, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte de este jueves.

Otros 25 drones no fueron interceptados e impactaron en once localizaciones distintas. Fragmentos de drones destruidos en el aire por las defensas ucranianas cayeron en otros once lugares, según la Fuerza Aérea.

Un empleado de los servicios de emergencia ha muerto como consecuencia de un doble ataque ruso en la región de Járkov, según ha informado la agencia estatal para la que trabajaba. Los ataques dobles son bombardeos consecutivos contra un mismo lugar con los que el atacante busca matar o herir a los efectivos de rescate que se ocupan de los consecuencias del primer bombardeo.

Otros cinco efectivos de los equipos de rescate resultaron heridos en el doble ataque de Járkov.

En la capital, Kiev, el ataque ruso de anoche ha provocado ocho heridos y daños materiales en distintas infraestructuras civiles. El rabino ucraniano Moshe Azman, el líder religioso judío más influyente y mediático del país, ha mostrado en un vídeo publicado en redes sociales los daños menores que el ataque ha causado en una sinagoga del distrito de Podil de la capital de Ucrania. EFE

mg/jgb