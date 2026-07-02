Rusia atacó esta madrugada Ucrania con 496 drones y 74 misiles

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Kiev, 2 jul (EFE).- Rusia atacó esta madrugada Ucrania con un total de 496 drones y 74 misiles, entre ellos 24 balísticos, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte del bombardeo.

Las defensas aéreas ucranianas lograron derribar 476 drones y 48 misiles, dice también el parte, que especifica que sólo 4 de los misiles balísticos, los más difíciles de neutralizar del arsenal ruso, fueron neutralizados.

Hasta 25 misiles y 12 drones que no fueron interceptados impactaron en 33 localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea, que dio cuenta además de la caída de fragmentos de drones en otros 18 lugares.

La Fuerza Aérea agregó que está determinando lo ocurrido con el resto de misiles no interceptados.

El principal objetivo del ataque fue una vez más la ciudad de Kiev, donde las autoridades han informado de la muerte de 13 personas por la caída de drones y misiles rusos y no descartan que el número de víctimas mortales se incremente.

La primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, dijo en Telegram que al menos veinte edificios de viviendas sufrieron impactos directos en la capital ucraniana durante el ataque ruso. EFE

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