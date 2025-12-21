Rusia atacó Ucrania esta semana con 1.300 drones, 1.200 bombas aéreas guiadas y 9 misiles

Berlín, 21 dic (EFE).- Rusia atacó Ucrania en la última semana con alrededor de 1.300 drones de ataque, casi 1.200 bombas aéreas guiadas y nueve misiles, denunció este domingo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, al tiempo que aludió a importantes decisiones y acuerdos alcanzados en estos mismos días.

«Esta semana Rusia lanzó alrededor de 1.300 drones de ataque, casi 1.200 bombas aéreas guiadas y nueve misiles de diferentes tipos sobre Ucrania. Las región de Odesa y nuestro sur se vieron especialmente afectados. Nuestros servicios continúan trabajando para que la vida vuelva a la normalidad en las regiones», escribió Zelenski en un mensaje en su cuenta de Telegram.

Agregó que la lucha contra la agresión rusa se está llevando a cabo a diferentes niveles, y aludió a la «importante decisión» tomada esta semana por los líderes de la Unión Europea (UE) sobre una garantía de seguridad financiera para Ucrania.

El Consejo Europeo acordó el jueves la concesión de 90.000 millones de euros a Ucrania para los próximos dos años, y Ucrania también cerró esta semana importantes paquetes de ayuda de Noruega y Japón, además de un acuerdo con Portugal para la producción conjunta de drones marítimos.

«Los equipos de negociación de Ucrania y Estados Unidos siguen trabajando para encontrar formas de poner fin a esta guerra con una paz digna. Y nuestras sanciones de largo alcance contra Rusia están funcionando como es debido. El agresor debe comprender que la guerra no reporta beneficios, sino que siempre vuelve al lugar de donde vino», añadió.

Zelenski dio las gracias a todos los que ayudan a Ucrania y subrayó la necesidad de reforzar la capacidad de defensa de Ucrania «para que la diplomacia tenga una oportunidad real de poner fin al derramamiento de sangre». EFE

