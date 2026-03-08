Rusia atacó Ucrania esta semana con casi 1.750 drones, 1.530 bombas aéreas y 39 misiles

Berlín, 8 mar (EFE).- Rusia lanzó en la última semana casi 1.750 drones de ataque, 1.530 bombas aéreas guiadas y 39 misiles contra territorio ucraniano, denunció este domingo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien subrayó la necesidad de más protección para el país invadido.

«Durante la última semana, Rusia atacó nuestro país miles de veces. El enemigo utilizó contra nuestro pueblo casi 1.750 drones de ataque, 1.530 bombas aéreas guiadas y 39 misiles. Los ataques afectaron a la infraestructura civil: el suministro energético y las viviendas. Nuestros soldados logran neutralizar la mayoría de los objetivos», escribió Zelenski en un mensaje en Telegram.

No obstante, hace falta más protección y es necesaria todos los días, añadió, y se refirió, sobre todo, a misiles de defensa aérea, «por lo que las contribuciones y los suministros en el marco del programa PURL son claves», subrayó, al tiempo que agradeció a todos los socios que siguen prestando ayuda a Ucrania.

«Es necesario seguir reforzando las sanciones contra Rusia y sus aliados. Hay que bloquear todo lo que ayude a la Federación Rusa a financiar y continuar esta guerra», agregó, y avanzó que este mismo domingo se celebrarán conversaciones con los socios europeos sobre cada uno de estos elementos.

En tanto, la Fuerza Aérea ucraniana informó en un comunicado que Rusia lanzó desde las 19.00 horas del sábado y durante la noche dos misiles balísticos Iskander M desde las regiones rusas de Rostov y Vorónezh, así como 117 drones de ataque Shahed, Gerbera, Italmas y de otros tipos desde las direcciones rusas de Briansk, Kursk, Oriol, Primorsko-Ajtarsk y Mílerovo y desde Gvardíiske, en la península ucraniana de Crimea anexionada por Rusia en 2014.

Alrededor de 70 de los drones eran Shahed, agrega el balance diario de la Fuerza Aérea en Telegram.

Hasta las 09.00 del domingo, la defensa antiaérea derribó o neutralizó 98 drones de ataque en el norte, sur y este del país, mientras en once localizaciones se registraron impactos de dos misiles balísticos y 19 vehículos aéreos no tripulados. EFE

egw/vh