Rusia atacó una central térmica situada junto a Kiev en su último bombardeo

Kiev, 8 sep (EFE).- El último bombardeo ruso contra Ucrania tuvo entre sus objetivos una central térmica situada en la región de Kiev, según informó el Ministerio de Energía de Ucrania en un comunicado.

“Una infraestructura de generación térmica en la región de Kiev ha sufrido un ataque masivo”, señaló.

El ministerio afirmó que Rusia pretende dejar sin luz y calefacción a hogares, hospitales, guarderías y escuelas ucranianas antes del invierno.

Rusia ha vuelto a atacar en las últimas semanas infraestructuras eléctricas y gasísticas ucranianas, que ya han sido objetivo de los bombardeos rusos en otras fases de la guerra.

El Ejército ruso lanzó durante la pasada noche contra Ucrania más de 140 drones.

Veintiséis de esos drones impactaron en siete localizaciones distintas, según la Fuerza Aérea ucraniana. EFE

