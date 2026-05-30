Rusia ataca estación ferroviaria en Sumi e infraestructura industrial en Zaporiyia

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Berlín, 30 may (EFE).- Rusia atacó este sábado una estación ferroviaria en la región nororiental de Sumi y la infraestructura industrial en Zaporiyia, en el sur de Ucrania, donde murió una persona, según las autoridades provinciales.

Rusia lanzó durante la pasada madrugada un misil balístico Iskander-M, seis misiles de crucero Kh-101 y 290 drones de ataque tipo Shahed, Gerbera, Italmas y drones señuelo tipo Parodia desde territorio ruso y la ocupada península ucraniana de Crimea.

Las defensas antiaéreas ucranianas derribaron 284 objetivos, incluidos cinco misiles y 279 drones en el norte, sur, centro y este del país.

No obstante, se registraron impactos de nueve drones de ataque en siete ubicaciones, así como caída de restos en diez lugares.

El jefe de la Administración Regional Militar de Sumi, en el noreste de Ucrania, Oleg Grigorov, señaló que durante la noche Rusia volvió a lanzar un ataque masivo con drones contra la comunidad de Shostka, lo que provocó daños en infraestructuras civiles, especialmente edificios residenciales.

Según el vice primer ministro para la Recuperación de Ucrania y ministro de Desarrollo de Comunidades y Territorios de Ucrania, Oleksí Kuleba, también se registraron impactos directos de varias decenas de drones kamikaze en el edificio de la estación de tren de Shostka.

«La estación civil, desde donde cada día cientos de habitantes de la región de Sumi partían para realizar sus actividades cotidianas y pacíficas, se convirtió en otro objetivo más del país terrorista», escribió en su cuenta de Telegram.

No hubo víctimas entre los trabajadores ni los pasajeros porque durante el ataque las personas se encontraban en los refugios, explicó.

El jefe de la Administración Militar Regional de Zaporiyia, Iván Fedorov, por su parte, informó de un ataque ruso contra la infraestructura industrial en la capital regional homónima, en el que falleció al menos una persona y dos más resultaron heridas. EFE

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