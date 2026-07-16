Rusia ataca fábricas de drones de largo alcance en Kiev

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Moscú, 16 jul (EFE).- El Ministerio de Defensa ruso informó este jueves de ataques contra fábricas de drones de largo alcance en Kiev, donde murieron dos personas, según las autoridades locales.

El comunicado castrense confirma bombardeos contra la compañía logística Rapid, donde se fabrican, ensamblan y almacenan aparatos no tripulados de medio y largo alcance, además de sus componentes extranjeros, según la nota.

Además, el ejército ruso atacó durante la pasada noche el almacén de drones de la compañía radioelectrónica Kiev-1, donde se ensamblarían los drones Liuti y Leleka-100.

Los drones ucranianos de medio y largo alcance están haciendo estragos en la retaguardia rusa, las regiones ocupadas y la anexionada península de Crimea, y también en las refinerías en toda la Rusia Europea.

El alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, informó hoy sobre un muerto y seis heridos en los bombardeos nocturnos con misiles contra la capital ucraniana.EFE

mos/cg