Rusia ataca infraestructura energética de tres regiones de Ucrania

1 minuto

Kiev, 13 nov (EFE).- Rusia ha vuelto a atacar en las últimas horas infraestructuras energéticas de tres regiones ucranianas, según el balance de la situación del sistema eléctrico ofrecido este jueves por la principal empresa pública ucraniana del sector, Ukrenergo.

“A consecuencia de los ataques con drones rusos al sistema energético, esta mañana ha habido daños en el equipamiento y apagones para los consumidores en las regiones de Dnipropetrovsk y Zaporiyia”, se lee en la nota de Ukrenergo.

Dnipropetovsk está en la zona centro-este de Ucrania. Zaporiyia, en el sureste, está parcialmente ocupada por Rusia y es escenario de intensas hostilidades.

“Por la noche fueron atacadas también infraestructuras energéticas de la región de Odesa”, añade la nota de la empresa pública, que explica que profesionales del sector trabajan en las instalaciones afectadas en el sur de Ucrania para restablecer el normal funcionamiento de estas infraestructuras.

Rusia está llevando a cabo este otoño una nueva campaña de bombardeos contra el sistema eléctrico que ha obligado a las autoridades ucranianas a introducir nuevos apagones programados para racionar el consumo de energía debido al déficit de generación provocado por los bombardeos. EFE

