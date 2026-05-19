Rusia ataca infraestructura energética ucraniana con drones y misiles balísticos

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Kiev, 19 may (EFE).- Las fuerzas rusas atacaron el lunes con un gran número de drones y tres misiles balísticos infraestructura de la empresa pública ucraniana de gas y petróleo Naftogaz en la región de Dnipropetrovsk del centro-este de Ucrania, según dijo la compañía en un comunicado.

“Ha habido daños y destrucción”, se lee en la nota de la empresa, publicada a última hora del lunes y que no ofrece detalles sobre el alcance de esos daños.

La compañía recuerda asimismo que las fuerzas rusas ya atacaron la semana pasada de forma “masiva”, con misiles balísticos, sus infraestructuras en la región de Poltava de Ucrania central.

Durante la pasada madrugada, las fuerzas rusas lanzaron contra territorio ucraniano 209 drones de larga distancia, de los que 180 fueron neutralizados por las defensas ucranianas y 27 impactaron en 15 localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea ucraniana en su parte del ataque.

Rusia y Ucrania intercambian ataques contra sus respectivas retaguardias prácticamente todas las noches, y la guerra ha entrado en una nueva fase por la paridad entre ambos bandos en sus ataques a larga distancia que, hace sólo unos meses, dominaba de forma inequívoca Moscú.

Kiev descargó el pasado fin de semana sobre la capital rusa una lluvia de drones sin precedentes por su duración, que alcanzó entre otras infraestructuras energéticas una refinería operada por Gazprom y una fábrica de semiconductores. EFE

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