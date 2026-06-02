Rusia ataca Kiev, Dnipró y Járkov con 73 misiles y más de 600 drones
Kiev, 2 jun (EFE).- Rusia lanzó durante la pasada madrugada contra varias ciudades y regiones de Ucrania uno de los ataques más masivos de toda la guerra, en el que empleó 73 misiles de distintos tipos, entre ellos 33 de tipo balístico, y 656 drones de larga distancia, según informó la Fuerza Aéea ucraniana en su parte de hoy.
Entre los objetivos del ataque la Fuerza Aérea destacó las ciudades de Kiev (norte), Dnipró (centro-este), Járkov (noreste), Zaporiyia (sureste) y Poltava (centro). EFE
mg/rml