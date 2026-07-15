Rusia ataca por segundo día consecutivo puertos en Odesa

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Moscú, 15 jul (EFE).- El Ministerio de Defensa ruso comunicó este miércoles que atacó por segundo día consecutivo puertos en la región ucraniana de Odesa, donde murieron tres personas y otras tres resultaron heridas.

«Como resultado de múltiples ataques con armas de precisión y drones, fueron alcanzados los objetivos en los puertos de Odesa y Chornomorsk, en la región de Odesa», reza el parte castrense publicado en Telegram.

Las autoridades rusas aseguran haber alcanzado «instalaciones portuarias para la descarga de combustible», «tanques de almacenamiento de combustible» y «talleres de producción y ensamblaje de drones», además de cuatro buques de carga en los puertos de Chornomorski y Dnipro-Bugski.

En los supuestos talleres de producción de drones los oficiales rusos afirman que se construían drones de alcance medio UJ-22 de la empresa Ukrjet.

Según la parte ucraniana, tres personas murieron en los ataques y otras tres resultaron heridas.

El Departamento de Emergencias de Ucrania sostiene que los ataques alcanzaron infraestructura civil. Fueron destruidos también un almacén y dos camiones.

El martes el Ministerio de Defensa de Rusia se jactó de haber atacado instalaciones de la industria militar ucraniana en Kiev y el puerto de Yuzhniy (sur) de Odesa, donde también fue alcanzado un buque de carga. EFE

mos/mb