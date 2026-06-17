Rusia aumentó un 40 % exportaciones de minerales y petróleo a ASEAN en el primer trimestre

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Moscú, 17 jun (EFE).- Rusia incrementó un 40 % sus exportaciones de minerales y petróleo a los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en el primer trimestre del año, señaló este miércoles el ministro de Desarrollo Económico ruso, Maxim Reshétnikov, quien vinculó ese aumento con la guerra en Irán.

«En medio de la crisis en el Estrecho de Ormuz durante el primer trimestre de este año, Rusia incrementó sus suministros de minerales y petróleo en un 40%», sostuvo Reshétnikov durante el foro empresarial Rusia-ASEAN que se celebra en la ciudad rusa de Kazán.

El ministro añadió que Rusia, que a finales de mayo amenazó a Armenia con suspender el suministro de petróleo y gas por su acercamiento a la Unión Europea, «sigue siendo un proveedor fiable de recursos energéticos para los países de la ASEAN».

Reshétnikov expresó su confianza en firmar próximamente contratos de suministro a largo plazo y desarrollar conjuntamente una infraestructura de almacenamiento y distribución.

«Ello garantizará la seguridad energética y precios competitivos», señaló.

El representante ruso celebró que en los últimos diez años el volumen comercial entre Rusia y la ASEAN creciera un 58 %, alcanzando los 21.000 millones de dólares, mientras las exportaciones rusas aumentaron un 44 %.

Subrayó el incremento de las exportaciones de productos agrícolas, especialmente la carne, cuyas ventas se multiplicaron por 50 en el mencionado período de tiempo, y los fertilizantes, que se triplicaron. Al mismo tiempo, Rusia incrementó sus importaciones de la región en un 70 %.

«En los últimos diez años, hemos incrementado nuestras importaciones procedentes de los países de la ASEAN en un 70%. Estamos adquiriendo activamente materias primas agrícolas, maquinaria, equipos, vehículos, productos químicos, textiles, ropa y calzado», explicó.

La anterior cumbre Rusia-ASEAN tuvo lugar en octubre de 2021 en formato virtual debido a la pandemia del coronavirus. Kazán, capital de la república de Tatarstán, ya acogió la cumbre del grupo BRICS en 2024. EFE

mos/rml