Rusia aumenta envíos de hidrocarburos a sus socios «fiables», dice Putin

1 minuto

Moscú, 9 mar (EFE).- Rusia ha comenzado a suministrar más hidrocarburos a sus socios «fiables» en medio de la desestabilización de los mercados, causada por la guerra en Oriente Medio, declaró hoy el presidente ruso, Vladímir Putin.

”Comenzamos a aumentar los suministros a nuestros socios fiables en varias regiones del mundo”, dijo el líder ruso en una reunión en Kremlin, dedicada a la situación en los mercados de gas y petróleo. EFE

