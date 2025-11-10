Rusia aumenta la presión sobre Kúpiansk tras avanzar en Donetsk y Zaporiyia

1 minuto

Moscú, 10 nov (EFE).- Las fuerzas rusas han aumentado la presión sobre los defensores del bastión ucraniano de Kúpiansk (en Járkov) tras el avance en la zona de Pokrovsk, en la región de Donetsk, y en Zaporiyia, informó este lunes el Ministerio de Defensa ruso.

«Hemos liberado por completo el edificio de una fábrica de pan (en Kúpiansk)», dijo un comandante ruso en un vídeo difundido por el Ministerio de Defensa.

El militar ruso agregó que sus hombres expandieron su control sobre una de las calles de la ciudad con la toma de siete grandes edificios durante la jornada pasada.

Además, informó de la captura de una fábrica abandonada que las fuerzas ucranianas utilizaban como puesto fortificado.

El Ministerio de Defensa también anunció hoy la conquista de dos localidades ucranianas ubicadas en la región de Zaporiyia.

Se trata, según el parte castrense, de Nove y Sladke, a pocos kilómetros de la ciudad de Huliaipole, en cuyos alrededores los combates no cesan desde el inicio de la guerra en febrero de 2022.

Simultáneamente, el ejército ruso avanza en Pokrovsk, donde tomó 244 viviendas en un día, según el parte militar y conquistó la localidad de Hnativka, en las afueras de la urbe.

El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el 26 de octubre que su ejército había rodeado a medio centenar de batallones enemigos (unos 10.500 hombres), tanto en Pokrovsk como en Kúpiansk. EFE

mos/cg