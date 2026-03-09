Rusia aumenta los envíos de hidrocarburos a sus socios «fiables», dice Putin

2 minutos

Moscú, 9 mar (EFE).- Rusia ha comenzado a suministrar más hidrocarburos a sus socios «fiables» en medio de la desestabilización de los mercados causada por la guerra en Oriente Medio, declaró este lunes el presidente ruso, Vladímir Putin.

«Comenzamos a aumentar los suministros a nuestros socios fiables en varias regiones del mundo», dijo en una reunión en el Kremlin dedicada a la situación en los mercados de gas y petróleo.

Putin aseguró que «Rusia es un proveedor fiable de energía y siempre lo ha sido».

En este sentido, insistió en que sus socios continuarán recibiendo petróleo y gas rusos, incluidos los europeos Eslovaquia y Hungría.

El jefe del Kremlin añadió que Rusia está dispuesta a trabajar con compañías energéticas de países que le han impuesto sanciones si estas ofrecen contratos largos y despolitizados.

«Si las empresas y los compradores europeos deciden repentinamente reorientarse y ofrecernos una cooperación sostenible a largo plazo sin presiones políticas, entonces adelante, que lo hagan. Nunca nos hemos negado. Estamos dispuestos a colaborar con los europeos», afirmó.

A la vez, subrayó que Moscú necesita ahora señales de la disposición de los europeos para tal colaboración, con garantías de «sostenibilidad y estabilidad».

Putin agregó que Rusia había advertido en el pasado de las graves consecuencias para el mundo de una guerra en Oriente Medio y adelantó que «la logística global en el sector de combustibles y energía cambiará en medio del conflicto» en la región.

«Al mismo tiempo, debemos comprender que los altos precios actuales de las materias primas son claramente temporales, lo entendemos todos», declaró. EFE

