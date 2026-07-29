Rusia autoriza a participar en elecciones al único partido que se opone a la guerra

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Moscú, 29 jul (EFE).- La Comisión Electoral Central (CEC) de Rusia dio hoy luz verde para participar en las elecciones legislativas de septiembre al único partido opositor del país, Yábloko, varios de cuyos candidatos han sido excluidos por criticar la guerra en Ucrania.

«¡Yábloko estará en sus votos! La Comisión Electoral Central registró la lista del partido para las elecciones a la Duma (cámara de diputados)», comunicó el partido a través de Telegram.

La agrupación liberal, que se presenta bajo el lema de ‘Por la paz y la libertad’, presentó una lista de 269 candidatos que próximamente harán pública en su web. Además, «otros 135 candidatos estarán representados en circunscripciones por distritos», añadió.

Con todo, después de las presiones judiciales y el rechazo del registro de sus listas en algunas regiones, el partido, que opera en Rusia desde 1993 y que en su momento acogió al fallecido opositor político Alexéi Navalni, se muestra cauto.

«Por supuesto, todo puede pasar antes del 20 de septiembre (el día de las elecciones legislativas), y no esperamos una campaña fácil», advierten.

De hecho, en la reunión de la CEC participó el diputado y líder del partido ultranacionalista Ródina (Patria), Alexéi Zhuravliov, quien pidió rechazar las listas del partido liberal, aduciendo que ninguno de sus políticos fue a Ucrania a apoyar a los soldados rusos.

Precisamente, Ródina es el partido que ha intentado que Yábloko no participe en las elecciones en diferentes regiones y, con ese fin, incluso ha recurrido al Tribunal Supremo de la región noroccidental de Carelia.

Mientras, Yábloko agradeció el apoyo recibido y aseguró que trabajarán «para exigir la paz y el fin de la represión» y así demostrar «que hay muchas personas que desean esto, y que deben ser escuchadas».

El líder del partido, Nikolái Ribakov, se pronunció enseguida en sus redes sociales para dar fe de la noticia, que según él permitirá a los rusos «votar por la paz y la libertad» y «apoyar legal y de forma segura un acuerdo de alto al fuego» después de más de cuatro años desde el inicio de la guerra de Ucrania.

«¡Por una vida sin miedo!», añadió Ribakov, quien dijo recientemente a EFE que al menos 50 millones de rusos apoyan la firma de un acuerdo de paz en Ucrania.

En las últimas semanas las autoridades rusas reprimieron activamente al único partido opositor existente y abrieron causas penales y administrativas contra decenas de miembros de Yábloko.

El partido, que se opone abiertamente a la guerra, ya ha visto denegada su inscripción en tres regiones donde presentó candidatos, entre ellas San Petersburgo, la segunda ciudad más grande del país. Los funcionarios de la Comisión Electoral alegan defectos de forma en la presentación del registro, aunque Yábloko denuncia motivaciones políticas.

El 10 de julio fue declarado como ‘agente extranjero’ el opositor ruso y excandidato presidencial, Borís Nadezhdin, a quien se le imposibilitó así la actividad política antes de que pudiera registrar su partido para las elecciones de septiembre.

Putin, que figura en la propaganda del partido del Kremlin (Rusia Unida) por primera vez desde 2007, dio a mediados de mes el pistoletazo de salida a la campaña oficialista con el lema ‘Todo por la Victoria’.

Mientras tanto, Rusia Unida sufre uno de sus peores momentos -está por debajo del 30 % en los sondeos, según fuentes independientes- debido a la mala situación económica, la creciente represión en el país y las consecuencias de la guerra de Ucrania, que este año aumentó sus ataques con drones causando una grave crisis de déficit de combustible en todo el país. EFE

mos/pcc