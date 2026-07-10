Rusia califica a opositor Nadezhdin agente extranjero e imposibilita su actividad política

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Moscú, 10 jul (EFE).- La Justicia rusa incluyó este viernes al opositor y aspirante presidencial Borís Nadezhdin en el listado de agentes extranjeros, imposibilitando así su actividad política a poco más de dos meses de las elecciones para la Duma estatal o cámara de diputados.

Nadezhdin «difundió información falsa sobre decisiones políticas adoptadas por las autoridades de la Federación de Rusia, así como sobre el sistema electoral. Hizo llamamientos a participar en manifestaciones y piquetes no autorizados», informa el Ministerio de Justicia en su listado digital. EFE

mos/rcf