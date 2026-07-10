Rusia califica a opositor Nadezhdin de agente extranjero e imposibilita actividad política

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Moscú, 10 jul (EFE).- La Justicia rusa incluyó este viernes al opositor ruso y aspirante presidencial Borís Nadezhdin en el listado de agentes extranjeros, imposibilitando así su actividad política a poco más de dos meses de las elecciones para la Duma estatal o cámara de diputados.

«Difundió información falsa sobre decisiones políticas adoptadas por las autoridades de la Federación de Rusia, así como sobre el sistema electoral. Hizo llamamientos a participar en manifestaciones y piquetes no autorizados», informa el Ministerio de Justicia en su listado digital.

Además, la Justicia rusa considera que Nadezhdin «participó en la creación y difusión al público de información de agentes extranjeros, así como en la creación de información de una organización incluida en el listado de organizaciones extranjeras e internacionales cuyas actividades se consideran indeseables en la Federación de Rusia».

«Seguiré viviendo y luchando», declaró el opositor, que vive en Rusia, al canal de Telegram Ostorozhno Nóvosti (Cuidado, noticias).

El político, rechazado en 2024 por la Comisión Electoral por defectos de forma al tratar de presentarse a la presidencia del país, aseguró que la decisión de las autoridades rusas no afectará a su trabajo y que tiene intención de seguir participando en política.

«Continuaré presentándome a las elecciones a la Duma Estatal y recogiendo firmas», comentó.

Sin embargo, según una enmienda de ley efectuada en 2024, los agentes extranjeros no pueden presentarse a las elecciones en todos los niveles. Tampoco pueden ser representantes de candidatos durante los comicios.

Nadezhdin, veterano político ruso, fue diputado entre 1999 y 2003. Tras el inicio de la guerra de Ucrania resurgió del olvido público al alzarse como el único posible candidato antibelicista.

Tras la campaña presidencial, su agrupación continuó su actividad política prestando ayuda a candidatos independientes y de la oposición en elecciones regionales y municipales.

En los últimos meses trataba de presentarse para las elecciones de la Duma estatal, que tendrán lugar a mediados de septiembre.

Hoy, junto a él, fueron acusados de agentes extranjeros la propia organización de Nadezhdin, Sede de los Candidatos, la periodista Yekaterina Voropai y el activista y empresario Timoféi Rogozhin.

En abril, Nadezhdin comentó en exclusiva a EFE que el régimen del presidente ruso, Vladímir Putin, se estaba degradando y era cada vez más propenso a errores.

«No pasa un día sin que sea arrestado un vicegobernador o un alcalde. Ni un solo día», subrayó, y añadió que «la situación en el país es objetivamente cada vez peor. Y la gente confía cada vez menos en el Gobierno».

A principios de junio, el viceministro de Justicia ruso, Oleg Sviridenko, admitió que el 96 % de las personas y entidades declaradas el año pasado como ‘agente extranjero’ no cuentan con financiación del exterior, uno de los principales requisitos cuando se creó esa categoría.

Los organismos defensores de los derechos humanos, así como la disidencia rusa, critican que dicha etiqueta restringe los derechos fundamentales de los ciudadanos.

El calificativo de agente extranjero sirve a las autoridades para denigrar públicamente a un sujeto y privarle de derechos contradiciendo la propia Constitución rusa. Ello ha permitido al Kremlin censurar a la oposición política y a los medios de comunicación críticos.EFE

mos/ajs