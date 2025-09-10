The Swiss voice in the world since 1935

Rusia califica de «ataque inaceptable» la acción militar de Israel contra Hamás en Doha

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Redacción internacional, 10 sep (EFE).- El Gobierno ruso calificó este miércoles de «ataque inaceptable a la soberanía y la integridad territorial de un país amigo» la acción militar que Israel realizó contra el grupo islamista Hamás en Doha.

La declaración la hizo el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, quien conversó con su homólogo de Catar, Mohamed bin Abdulrahmán al Thani, manifestándole «su firme condena a este acto agresivo, considerado como una violación flagrante del derecho internacional».

Además, Lavrov expresó sus «sinceras condolencias a las familias y seres queridos de los ciudadanos cataríes fallecidos, junto con sus deseos de una rápida recuperación para quienes resultaron heridos».

El ataque israelí tenía como objetivo la delegación negociadora del grupo islamisma durante una reunión para discutir la última propuesta estadounidense para la tregua en Gaza.

Hamás anunció que cinco de sus miembros murieron en el ataque, aunque ninguno de la delegación negociadora.

Mientras tanto, Al Thani expresó su gratitud por «la postura clara y basada en principios de Rusia en apoyo de la soberanía y la independencia del Estado de Qatar.

También «por sus esfuerzos por salvaguardar su independencia e integridad territorial».

A partir de este contexto de emergencia las partes acordaron mantener una comunicación constante, incluso en la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas prevista para el 11 de septiembre. EFE

int-cda/cpy

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR