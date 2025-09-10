Rusia califica de «ataque inaceptable» la acción militar de Israel contra Hamás en Doha

Redacción internacional, 10 sep (EFE).- El Gobierno ruso calificó este miércoles de «ataque inaceptable a la soberanía y la integridad territorial de un país amigo» la acción militar que Israel realizó contra el grupo islamista Hamás en Doha.

La declaración la hizo el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, quien conversó con su homólogo de Catar, Mohamed bin Abdulrahmán al Thani, manifestándole «su firme condena a este acto agresivo, considerado como una violación flagrante del derecho internacional».

Además, Lavrov expresó sus «sinceras condolencias a las familias y seres queridos de los ciudadanos cataríes fallecidos, junto con sus deseos de una rápida recuperación para quienes resultaron heridos».

El ataque israelí tenía como objetivo la delegación negociadora del grupo islamisma durante una reunión para discutir la última propuesta estadounidense para la tregua en Gaza.

Hamás anunció que cinco de sus miembros murieron en el ataque, aunque ninguno de la delegación negociadora.

Mientras tanto, Al Thani expresó su gratitud por «la postura clara y basada en principios de Rusia en apoyo de la soberanía y la independencia del Estado de Qatar.

También «por sus esfuerzos por salvaguardar su independencia e integridad territorial».

A partir de este contexto de emergencia las partes acordaron mantener una comunicación constante, incluso en la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas prevista para el 11 de septiembre. EFE

