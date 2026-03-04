Rusia califica de «extremadamente cruel y cínico» ataque contra escuela en el sur de Irán

Moscú, 4 mar (EFE).- La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, calificó hoy de «extremadamente cruel y cínico» el ataque a una escuela en Minab, en el sur de Irán, durante la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra el país persa, en el que murieron 165 niñas.

«Lo que ocurrió con la escuela iraní en la que fueron asesinadas las niñas es un hecho extremadamente cruel y cínico, totalmente inhumano», afirmó a Sputnik Radio.

Señaló que «los hechos hablan por sí solos» ya que «no hubo declaración alguna de que el ataque hubiera sido casual».

«Y las características de los ataques, y el hecho de que fuesen perpetrados en los primeros minutos (de la ofensiva), es decir, no en medio del caos, no en medio de una matanza prolongada, sino justo en las primeras horas, apuntan a que se trató de una acción planeada», explicó.

El sábado, el colegio de primaria Shajareh Tayyebeh, en la provincia de Hormozg, fue atacado, en un incidente que Irán calificó de «acto bárbaro» y culpó a Israel, y donde murieron decenas de estudiantes, profesores y también padres de las niñas.

El gobernador de la ciudad de Minab, Mohamad Radmehr, dijo al final de la búsqueda de las víctimas el domingo que «se recuperaron los cuerpos de 165 mártires».

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, condenó el sábado el ataque asegurando que «este acto bárbaro es otra página negra en el registro de innumerables crímenes cometidos por los agresores contra esta tierra, que nunca se borrarán de la memoria histórica de nuestra nación».

La Media Luna Roja iraní elevó este martes a 787 la cifra de muertos por los ataques de Israel y Estados Unidos en Irán, que comenzaron el pasado 28 de febrero, aunque las cifras son provisionales debido a las restricciones de acceso, la interrupción casi total de internet y las dificultades para la verificación independiente sobre el terreno. EFE

