Rusia celebra el memorando de paz alcanzado entre Estados Unidos e Irán

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Moscú, 18 jun (EFE).- El Ministerio de Exteriores ruso celebró este jueves la firma del ‘Memorando de Entendimiento’ firmado entre Estados Unidos e Irán, que pone fin al conflicto desatado a finales de febrero.

«Celebramos el acuerdo alcanzado a distancia por los presidentes de ambos países, Donald Trump y Masud Pezeshkian, para poner fin al conflicto militar entre EE.UU. e Irán», reza el documento publicado en la web de Exteriores.

De este modo, Rusia llamó a cumplir lo acordado entre ambas partes para evitar «una nueva y peligrosa escalada de tensiones en la región, incluyendo el Líbano».

«Esperamos que el establecimiento de la paz contribuya a restablecer la confianza en las relaciones entre los estados a ambos lados del golfo Pérsico, y que la reanudación de la navegación segura y sin obstáculos a través del estrecho de Ormuz (…) ayude a reducir la volatilidad en los mercados mundiales», concretaron.

La diplomacia rusa considera que la reafirmación de Teherán de su compromiso con el Tratado de No Proliferación nuclear «es la mejor respuesta a cualquier ataque y acusación».

Al mismo tiempo, recordaron los esfuerzos de Moscú por participar en el proceso de normalización de relaciones y volvieron a presentar su disposición a seguir brindando apoyo diplomático.

También elogiaron los «enérgicos y eficaces esfuerzos» de los mediadores pakistaníes y cataríes.

El miércoles Irán y Estados unidos firmaron digitalmente el ‘Memorando de Entendimiento de Islamabad’ que puso fin a los más de cien días de conflicto en la región.

Horas después, Israel vulneró este jueves el memorando al atacar un vehículo en el sur de Líbano matando a una persona e hiriendo a otra. EFE

mos/ah