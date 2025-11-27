Rusia cierra consulado polaco en Siberia en respuesta al cierre de su delegación en Gdansk

2 minutos

Moscú, 27 noviembre (EFE).- Rusia revocó el permiso de trabajo al consulado general de Polonia en Irkutsk en respuesta al cierre del consulado ruso en Gdansk, según informó este jueves el Ministerio de Exteriores ruso.

«La parte rusa ha decidido revocar el permiso para operar el Consulado General de Polonia en Irkutsk, con efecto a partir del 30 de diciembre de 2025», reza un comunicado publicado en la página web de Exteriores.

Hoy mismo fue citado el embajador polaco, a quien se le entregó una nota informándole de la revocación del permiso de operar a la delegación localizada en la región siberiana.

Las autoridades diplomáticas rusas sostienen que esto es una respuesta al cierre del consulado ruso en la ciudad polaca de Gdansk, último consulado ruso en el país, que se hará efectivo a partir del 23 de diciembre.

«El cierre por parte de los líderes polacos de la presencia consular rusa en Polonia con un pretexto absurdo es una medida manifiestamente hostil e injustificada, en respuesta a la cual se cerrará la última oficina consular polaca restante en la Federación Rusa», expresaron las autoridades rusas.

Rusia aprovechó el mensaje para comunicar que responderá a todos las acciones hostiles contra el país.

La semana pasada la portavoz de Exteriores de Rusia, maría Zajárova, ya adelantó que Moscú respondería de manera «recíproca» a la decisión de Varsovia.

El Kremlin, por su parte, aseguró que las relaciones ruso-polacas se han «degradado por completo» tras la decisión de Varsovia.

En su momento, Polonia aseguró que el cierre de la delegación en Gdansk era una represalia por los recientes sabotajes en los ferrocarriles, que atribuyó a Rusia y que calificó como «terrorismo de Estado».

Este año ya cerró el consulado ruso en Cracovia y en 2024 el de Poznan, por lo que ahora solo queda la embajada de Varsovia como única representación de Rusia en el país.EFE

