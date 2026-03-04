Rusia cifra en más de 250 los vuelos cancelados con Oriente Medio

Moscú, 4 mar (EFE).- Más de 250 vuelos entre Rusia y países de Oriente Medio fueron cancelados desde el 28 de febrero, cuando comenzaron los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán y las represalias de la República Islámica, informaron hoy fuentes oficiales rusas.

Según recordó el ministro ruso de Desarrollo Económico, Maxim Reshétnikov, continúa cerrado el espacio aéreo sobre diez países de la región.

«Durante ese tiempo, fueron cancelados más de 250 vuelos con Rusia, la mayor parte de ellos, desde Emiratos Árabes Unidos», dijo Reshétnikov en una reunión de miembros del Gobierno ruso con el presidente del país, Vladímir Putin.

Putin, por su parte, pidió a los ministros a seguir prestando especial atención al tema para prestar la asistencia necesaria a los rusos que se vieron atrapados en «la zona de conflicto».

Según fuentes turísticas, en la jornada de ayer fueron repatriados cerca de 7.000 turistas rusos.

Una cantidad similar volverá al país mañana, según los cálculos de las autoridades competentes.

El Ministerio de Exteriores ruso cifró previamente en más de 20.000 el número de turistas rusos que se encontraban en la región en viajes organizados cuando estalló la crisis. EFE

