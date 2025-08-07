The Swiss voice in the world since 1935

Rusia cita a encargado de negocios italiano por campaña mediática contra director orquesta

Moscú, 7 ago (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Rusia ha convocado al encargado de negocios de la República italiana en Moscú, Giovanni Scopa, por la cancelación del concierto que el director de orquesta ruso Valeri Guérguiev tenía programado en la ciudad italiana de Caserta, al parecer tras una campaña mediática que denunció su vinculación con el Kremlin.

«El 5 de agosto, el Encargado de Negocios de la República Italiana en Rusia, Giovanni Scopa, fue convocado al ministerio de Exteriores en relación con la actual campaña informativa antirrusa», se indica en un comunicado del citado departamento.

Además, las autoridades rusas denuncian «la reacción oficial de Roma ante el rechazo de Moscú de algunas declaraciones de odio por parte de altos representantes italianos dirigidas contra Rusia».

Según Moscú, se llevó a cabo una campaña de desprestigio con «ataques rusófobos», impulsada por autoridades italianas con declaraciones hostiles hacia Rusia, algo que contribuye al agravamiento de la crisis diplomática entre ambos países.

«Esta estrategia de crear de Rusia una imagen de enemigo no responde en absoluto a los intereses fundamentales de los italianos ni refleja la larga tradición de amistad y simpatía mutua entre los pueblos de Rusia e Italia», se indica en la nota de Exteriores.

También afirman que en la acción mediática participaron corresponsales italianos ubicados en Rusia.

En julio se notificó de la cancelación del concierto de Guérguiev, director de los teatros estatales rusos Bolshói y Mariinski, a quien los medios internacionales y la oposición rusa vinculan con el Kremlin.

Algunas autoridades europeas denunciaron también que el concierto se organizaba con fondos de la Unión Europea (UE). EFE

