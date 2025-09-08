The Swiss voice in the world since 1935

Rusia cita al embajador argentino tras ser acusada de implicación en las escuchas

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Moscú, 8 sep (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Rusia citó este lunes al embajador de Argentina por las acusaciones sobre la supuesta implicación rusa en el escándalo de escuchas en la Presidencia argentina.

Rusia pidió explicaciones al embajador argentino, Enrique Ignacio Ferrer Vieyra, por las declaraciones al respecto de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, señala el comunicado de Exteriores en su página web.

Moscú rechazó «rotundamente» ante el diplomático las acusaciones de su gobierno, aduciendo que «carecen de pruebas y, por lo tanto, son infundadas y gratuitas».

«Las declaraciones del funcionario argentino no contribuyen al mantenimiento de las relaciones amistosas constructivas que existen entre nuestros países», añaden.

La nota oficial destaca que Moscú confía en recibir «en el plazo más corto posible» aclaraciones por parte argentina de las «inadmisibles» declaraciones de su representante.

Recientemente, Bullrich presentó una denuncia que citaba al espionaje ruso a través de «campañas de información, desinformación e influencia contra el Estado argentino», donde mencionaba nombres de ciudadanos rusos y les vinculaba con el reciente escándalo de corrupción.

El objetivo era supuestamente influir en organizaciones civiles argentinas para alinearse con los intereses rusos, según la ministra.

La semana pasada la Embajada de Rusia en Argentina rechazó como «falsas e infundadas» las acusaciones del Gobierno de Javier Milei sobre la intermediación de la inteligencia rusa tras la filtración de audios de la secretaria general de la Presidencia argentina, hermana del mandatario, Karina Milei.

Las escuchas muestran a un funcionario argentino describiendo un esquema de recaudación de sobornos que tendría a Karina Milei como una de sus beneficiarias.EFE

mos/pddp

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR