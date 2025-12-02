Rusia con ayuda de militares norcoreanos desmina 92 localidades en la región de Kursk

Moscú, 2 dic (EFE).- Las fuerzas y servicios de emergencia de Rusia, con ayuda de ingenieros militares norcoreanos, han desminado ya 92 localidades de la región de Kursk, fronteriza con Ucrania, informó el gobernador de esa entidad, Alexandr Jinshtéin, al presidente ruso, Vladímir Putin.

«A día de hoy se han desminado y limpiado de objetos explosivos 92 localidades y, en total, durante este período, se han neutralizado casi 2,7 millones de objetos explosivos», dijo el gobernador al jefe del Estado, según el vídeo de la reunión difundido este martes por el Kremlin.

Agregó que sin completar esta labor no se puede hablar de la reconstrucción de las infraestructuras y viviendas.

«Desde febrero, iniciamos evaluaciones remotas. En las zonas donde las comisiones aún no pueden llegar por razones de seguridad, estamos utilizando vídeos y fotografías del Ministerio de Defensa», explicó Jinshtéin.

La ayuda de los militares norcoreanos fue clave para que las tropas rusas pudieran expulsar a la fuerzas ucranianas que invadieron en agosto de 2024 la región de Kursk y que mantuvieron ocupado parte de su territorio durante poco más de seis meses.

«Nuestros amigos coreanos actuaron por un sentido de solidaridad, justicia y genuina camaradería», dijo Putin dos días después de que Moscú anunciara la liberación de la región de Kursk.

En esa ocasión rindió un homenaje al «heroísmo, al alto nivel de entrenamiento especial y al sacrificio de los soldados coreanos que codo a codo con los militares rusos» defendieron Rusia como si fuera su patria. EFE

