Rusia condena a 14 años de cárcel a nieto de Kaláshnikov por asesinar a un basquetbolista

2 minutos

Moscú, 15 oct (EFE).- Un nieto de Mijaíl Kaláshnikov, el célebre fabricante ruso de armas, fue condenado hoy por un tribunal de la ciudad rusa de Izhevsk a 14 años de prisión por asesinar a puñaladas a un basquetbolista ruso.

«El Tribunal del distrito Oktiabrski de la ciudad de Izhevsk dictó hoy sentencia contra Ígor Krasnovski, de 53 años, por asesinato en primer grado e intento de asesinato», informó en Telegram el servicio de prensa de los tribunales de la región rusa de Udmurtia.

El jurado, compuesto por seis miembros, estableció que el pasado 14 de enero de este año Krasnovski, durante una cena con el basquetbolista ruso Andréi Sídorik y bajo los efectos del alcohol, propinó a este varias puñaladas, que resultaron mortales.

Tras matar a Sídorik, el nieto de Kaláshnikov amenazó con el cuchillo a la novia de la víctima.

Krasnovski no reconoció su culpa en la corte al apelar que se trató de un caso de defensa propia y negó haber amenazado a la compañera del deportista.

«Krasnovski (…) fue condenado a 14 años y un mes de privación de libertad en una penitenciaria de alta seguridad», señaló la oficina de prensa del tribunal.

La víctima, de 50 años, continuaba jugando pese a su edad por el equipo local Kúpol-Veterani, y en su juventud fue campeón de la República Socialista Federativa de Rusia y miembro de la selección juvenil de Rusia, según el portal deportivo Chempionat.ru.

La Federación de Baloncesto de la república de Udmurtia expresó sus profundas condolencias por la muerte del deportista, que calificó como una persona afable, equilibrada y bastante amistosa.EFE

