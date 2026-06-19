Rusia condena a 15 años de cárcel a un ciudadano rumano por espiar para Ucrania

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Moscú, 19 jun (EFE).- La Justicia rusa condenó hoy a un ciudadano rumano a 15 años de cárcel por espiar a favor de Ucrania, según informó el Servicio Federal de Seguridad (FSB).

La nota oficial destaca que el condenado, nacido en 2002, recabó información sobre la localización de los sistemas de defensa antiaérea rusa en la ciudad de Sochi, conocido balneario a orillas del mar Negro.

El ciudadano rumano, que fue sentenciado en virtud del artículo 276 del código penal (espionaje), cometió dicho crimen «por encargo de los servicios secretos ucranianos».

A cambio, la Inteligencia ucraniana le prometió que podría abandonar libremente territorio de este país e ingresar en los batallones ucranianos integrados por extranjeros que combaten contra el ejército ruso.

Los agentes del FSB procedieron a la detención del ciudadano extranjero antes de que pudiera cumplir con su misión.

La fuente denunció que los servicios secretos ucranianos continúan reclutando extranjeros, por lo que advierte que todo aquel que ayude al enemigo tendrá que afrontar persecución penal.

Los tribunales rusos han incrementado notablemente en los últimos tiempos las condenas por colaboración con Ucrania, especialmente por espionaje, pero también por donaciones al ejército enemigo, aunque sean cantidades pequeñas. EFE

mos/ah