Rusia condena a 18 años de cárcel a refugiado ucraniano que acogió la ciudadanía rusa

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Moscú, 16 abr (EFE).- Un tribunal militar ruso condenó hoy a 18 años de cárcel por alta traición y preparativos para incendiar un edificio administrativo a un refugiado ucraniano que acogió la ciudadanía rusa, según informó hoy el departamento de prensa del Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia.

«El Tribunal condenó a Andréi Lazarenko a 18 años de privación de libertad», señaló el FSB en su portal oficial.

Según las autoridades rusas, deberá cumplir los primeros cinco años de su condena en una cárcel y el resto en una colonia penitenciaria de alta seguridad.

Los investigadores establecieron que el acusado se asentó en la región rusa de Mordovia tras ingresar en Rusia como refugiado de la guerra en Ucrania y se acogió a la ciudadanía rusa.

A través de internet «contactó con representantes de una organización declarada terrorista en Rusia y propuso incendiar un edificio administrativo», indicó el FSB.

A cambio, los patrocinadores ucranianos le prometieron una remuneración monetaria y la posibilidad de regresar sin obstáculos a Ucrania.

Lazarenko fue detenido por agentes de la inteligencia rusa durante el intento de incendio.

En su poder hallaron cuatro cócteles mólotov, además de los mensajes con sus patrocinadores en la red de mensajería Telegram.

El Comité de Instrucción del FSB de la república de Mordovia incoó una causa penal por intento de atentado terrorista y alta traición. EFE

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