Rusia condena a 4 años a ‘pitonisa’ que estafó a esposa de soldado desaparecido en Ucrania

2 minutos

Moscú, 9 oct (EFE).- Un tribunal de la región rusa de Krasnodar, a orillas del mar Negro, condenó hoy a cuatro años de cárcel a una ‘pitonisa’ que estafó más de un millón de rublos (cerca de 12.300 dólares) a la esposa de un soldado ruso desaparecido en la guerra en Ucrania.

El Tribunal urbano de la ciudad de Labinsk declaró culpable a Natalia Danelián de estafa en gran cuantía, y la condenó a cuatro años de cárcel, una multa de 100.000 rublos (unos 1.230 dólares) y un año de prisión domiciliaria, informó el canal de Telegram de los tribunales de la región de Krasnodar.

Según la Justicia rusa, en abril de 2024 la pitonisa trató con una mujer cuyo esposo había desaparecido en Ucrania y llevaba tiempo sin contactar.

«Danelián, tras adivinar con poso de café durante un videomensaje, declaró a la víctima que su pareja estaba bien y pronto se podría en contacto con ella. Posteriormente entabló correspondencia con la víctima en nombre del hombre», señaló el servicio de prensa de los tribunales.

La pitonisa, que se hizo pasar por el desaparecido, hizo creer a la víctima que éste estaba bien y pronto regresaría a casa, pero que necesitaba dinero para poder hacerlo.

«Convencida de que estaba en contacto con su marido, la mujer, deseosa de ayudarle a regresar a casa cuanto antes, le transfirió dinero a la cuenta indicada en la correspondencia. Entre junio y septiembre de 2024 giró a la estafadora más de un millón de rublos», indicó la dependencia.

En tanto, el hombre sigue sin aparecer y no existe información alguna de su destino, puntualizó la Justicia rusa. EFE

