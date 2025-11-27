Rusia condena a cadena perpetua a ocho personas por las explosiones en el puente de Crimea en 2022

Un tribunal ruso condenó este jueves a ocho personas a cadena perpetua por las explosiones de 2022 en el puente de Crimea, un ataque que fue reivindicado por Kiev.

La explosión de un camión bomba el 8 de octubre de 2022 en el puente de Kerch, de 19 kilómetros de longitud, mató a cinco personas y se produjo ocho meses después de que Rusia lanzara su ofensiva en Ucrania.

La península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, ha sido una ruta de suministro clave para las tropas rusas que luchan en el sur de Ucrania.

Kiev reivindicó la autoría del ataque y lo justificó afirmando que buscaba así obstaculizar la logística de Moscú.

«Los acusados fueron declarados culpables y condenados a cadena perpetua», informó el tribunal militar del sur de Rusia, con sede en la ciudad de Rostov del Don, en Telegram.

Los condenados fueron juzgados en una audiencia a puerta cerrada en un tribunal militar.

Fueron acusados de cometer un «acto terrorista» que causó la muerte y de obtener armas ilegalmente como grupo organizado, informó el tribunal. Dos de ellos también fueron acusados de contrabando de explosivos.

El ataque provocó el incendio de siete camiones cisterna que transportaban petróleo en un tren y el derrumbe de dos tramos de la autopista, indicó Rusia.

Tanto Ucrania como Rusia consideran el puente como una instalación simbólica de la toma de la península de Crimea por parte de Moscú en 2014.

El presidente ruso, Vladimir Putin, inauguró personalmente el puente en 2018, cuando lo cruzó en un camión.

