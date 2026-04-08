The Swiss voice in the world since 1935

Rusia condena a entre 6 y 12 años a seis integrantes del movimiento antibélico Vesná

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 8 abr (EFE).- El Tribunal Urbano de San Petersburgo condenó hoy a entre 6 y 12 años de cárcel a seis integrantes del movimiento antibélico Vesná (Primavera) que protagonizó masivas protestas contra la movilización decretada por el presidente ruso, Vladímir Putin, en septiembre de 2022.

Los seis imputados fueron acusados de «crear una organización extremista (…) que atentaba contra los derechos ciudadanos, instigación a desórdenes masivos, llamamientos contra la seguridad del Estado, difusión de noticias falsas sobre el Ejército».EFE

mos/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR