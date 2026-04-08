Rusia condena a entre 6 y 12 años a seis integrantes del movimiento antibélico Vesná

1 minuto

Moscú, 8 abr (EFE).- El Tribunal Urbano de San Petersburgo condenó hoy a entre 6 y 12 años de cárcel a seis integrantes del movimiento antibélico Vesná (Primavera) que protagonizó masivas protestas contra la movilización decretada por el presidente ruso, Vladímir Putin, en septiembre de 2022.

Los seis imputados fueron acusados de «crear una organización extremista (…) que atentaba contra los derechos ciudadanos, instigación a desórdenes masivos, llamamientos contra la seguridad del Estado, difusión de noticias falsas sobre el Ejército».EFE

mos/jgb