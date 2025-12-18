Rusia condena a un británico a 13 años de cárcel por luchar con Ucrania como «mercenario»

1 minuto

Moscú, 18 dic (EFE).- El Tribunal Supremo de Donetsk, región ucraniana anexionada por Rusia en 2022, condenó este jueves a 13 años de cárcel al ciudadano británico Hayden William Davis por luchar en las filas ucranianas a cambio de una compensación monetaria, informaron fuentes oficiales.

«Considerando la postura del fiscal, el tribunal condenó a Davis a 13 años de prisión en una prisión de máxima seguridad», señaló la Fiscalía rusa, citada por la agencia Interfax.

El tribunal determinó que en agosto de 2024, Davis llegó a la ciudad de Ternópil, donde firmó un contrato con la Legión Internacional de Ucrania.

«Tras completar el entrenamiento militar, dominó las habilidades necesarias para participar en un conflicto armado y se le proporcionó un arma de fuego personal. Posteriormente, como soldado, Davis participó en operaciones de combate contra las Fuerzas Armadas de Rusa en el territorio de la república popular de Donetsk», según el comunicado de la Fiscalía.

El británico, que «recibió una compensación económica por sus actividades ilegales», fue capturado por militares rusos en invierno de 2024.

En junio pasado, la Justicia rusa condenó a 28 años de cárcel al ciudadano colombiano Pablo Puentes Borges por combatir con las tropas ucranianas en la región rusa de Kursk. EFE

