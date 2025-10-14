Rusia condena decisión de Letonia de deportar a cientos de rusos por no hablar el letón

Moscú, 14 oct (EFE).- Rusia condena la decisión de Letonia de deportar a varios cientos de rusos por no presentar pruebas de su conocimiento de la lengua letona, muchas de las cuales son ancianos o personas enfermas, afirmó este martes la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova.

«Condenamos esta barbarie inhumana contra personas en avanzada edad y a menudo enfermas. Un verdadero nazismo», afirmó Zajárova en declaraciones a la agencia rusa TASS.

Señaló que la diplomacia rusa «vigila con atención el desarrollo de la situación en torno a la decisión de las autoridades de Letonia de deportar a nuestros compatriotas que no confirmaron sus conocimientos de la lengua letona».

Zajárova matizó, no obstante, que «sería anticipado hablar de una amenaza inmediata de deportaciones masivas de rusos», ya que estos pueden apelar a mecanismos administrativos y legales para proteger sus derechos.

«La embajada de Rusia en Riga está enfocada en ofrecer el máximo apoyo a nuestros compatriotas», aseveró.

Más de 800 rusos podrían ser deportados próximamente de Letonia al caducar sus residencias, para las cuales es necesaria la presentación de un certificado de conocimiento del letón.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, avanzó que Rusia recibirá a los rusos deportados con las puertas abiertas.

A su vez, el Ministerio de Interior ruso informó hoy que ayudará y consultará a los rusos que sean deportados de Letonia para que puedan legalizar todos los documentos para su estancia en Rusia. EFE

mos/rcf