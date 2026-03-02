Rusia condena el ataque contra una escuela femenina en la ciudad iraní de Minab

1 minuto

Moscú, 2 mar (EFE).- El Ministerio de Exteriores ruso condenó este lunes el ataque contra una escuela de primaria femenina en la ciudad iraní de Minab, que causó el sábado la muerte de más de un centenar de personas, según medios iraníes.

«El ataque a una escuela de niñas en la ciudad iraní de Minab, que causó la muerte de decenas de niñas inocentes, merece nuestra más enérgica condena», reza el comunicado publicado en la web del ministerio.

Además de pedir el cese de la «agresión estadounidense e israelí» contra Irán, exigió el fin de los ataques especialmente contra objetivos civiles, «ya sea Irán o en países árabes», algo que califican como «inaceptable».

En un ataque perpetrado por Israel contra una escuela de primaria femenina en la localidad de Minab, al sur del país, el pasado sábado, las autoridades iraníes cifraron en, al menos, 148 el total de víctimas mortales, en su mayoría niñas.

El vicegobernador de la provincia de Hormozgan, Ahmad Nafisi, informó de que el centro educativo cuenta con 170 estudiantes.

Posteriormente a la noticia del ataque sobre el colegio, usuarios de redes sociales acusaron a EFE, así como otros medios de comunicación, de difundir imágenes que correspondían con un bombardeo en Afganistán como si fueran del ataque a la escuela en Minab.

Sin embargo, posteriormente EFE por su geolocalización reafirmó la veracidad de las imágenes, transmitidas por agencias iraníes. EFE

