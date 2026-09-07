Rusia condena el despliegue en Noruega de misiles de corto y medio alcance de EE.UU.

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(Actualiza con declaraciones del Kremlin)

Moscú, 7 sep (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Rusia denunció hoy el «carácter desestabilizador» del despliegue de sistemas estadounidenses capaces de lanzar misiles de alcance intermedio y corto en la vecina Noruega.

«Consideramos el despliegue de lanzaderas de misiles de alcance intermedio y corto (INF) estadounidenses en Europa como un paso más en la interminable serie de acciones altamente desestabilizadoras de los países de la OTAN», aseveró la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, en un comunicado publicado en el portal oficial de la diplomacia rusa.

Añadió que se trata de un paso que «no solo no se oculta, sino que se exhibe abiertamente, para subrayar la intención del bloque del Atlántico Norte de adquirir amplias capacidades de ataque con misiles contra objetivos ubicados en lo profundo del territorio de nuestro país».

En particular destacó que se trata de lanzaderas Mk-41, diseñadas para lanzar misiles capaces de alcanzar objetivos tanto terrestres como marítimos.

«También tenemos en cuenta que estos sistemas pueden utilizarse para disparar misiles de crucero Tomahawk de largo alcance, y su despliegue en el mencionado país del norte de Europa les permite cubrir un sector significativo de la Rusia europea, incluyendo Moscú», indicó Zajárova.

Sostuvo que por todo esto, los citados sistemas «podrían ser utilizados en acciones agresivas por parte de los países de la OTAN contra nuestro país para alcanzar objetivos estratégicos».

«En consecuencia, no debería sorprender a quienes en Washington y Oslo tomaron la decisión de desplegar estos sistemas en Noruega que el despliegue y los puestos de mando, así como la infraestructura que los respalda, estén siendo objeto de especial atención por parte de las fuerzas de disuasión estratégica rusas, lo que incluye la planificación del uso en combate de los sistemas de ataque correspondientes en caso de conflicto armado», alertó.

Recordó que el diálogo con Estados Unidos sobre estabilidad estratégica «no está estancado, sino que fue interrumpido unilateralmente por la administración (del presidente de EE.UU., Joe) Biden».

«No se han creado condiciones favorables para un diálogo estratégico significativo y fructífero con Estados Unidos», constató, al subrayar que el emplazamiento de estos sistemas en Europa echan por tierra «las condiciones previas para un diálogo constructivo sobre cuestiones estratégicas».

El Kremlin, por su parte, tachó las acciones de Noruega de «una amenaza para la seguridad de Rusia».

«Sin duda, este despliegue militar, dirigido contra nuestro país, la Federación Rusa, debe considerarse una amenaza para la seguridad de Rusia y justifica la adopción de medidas adicionales para garantizarla. Nuestro Ministerio de Defensa, así como otros organismos pertinentes, están trabajando en ello», dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

El Tratado INF, suscrito entre Estados Unidos y la Unión Soviética en 1987, fue suspendido tras la decisión estadounidense de retirarse el pacto en 2019.

Rusia estableció ese mismo año una moratoria unilateral al despliegue de misiles de este tipo, que anuló en agosto del año pasado, argumentando que EE.UU. y la OTAN avanzaron en el despliegue de estos tipos de sistemas en Europa y Asia.EFE

mos/alf