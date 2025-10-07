Rusia condena en ausencia a 7 años cárcel a presentadora y opositora que reside en España

1 minuto

Moscú, 7 oct (EFE).- Un tribunal de Moscú condenó este martes en ausencia a siete años de cárcel a la actriz y presentadora de televisión rusa Tatiana Lázareva, una conocida crítica con la guerra de Ucrania que actualmente reside en España.

Se trata de la segunda condena contra Lázareva, que ya recibió otra de seis años y medio de prisión en diciembre pasado por justificación del terrorismo, recordó el diario Kommersant.

En esta ocasión, la Justicia la condenó a seis meses de cárcel por no cumplir con la ley sobre agentes extranjeros, por lo que la presentadora tendrá que pasar en la cárcel siete años en total en caso de su arresto en territorio ruso o su extradición, según estableció el tribunal.

El abogado de la celebridad, Leonid Soloviév, adelantó que planea recurrir la sentencia. Lázareva, de 59 años, reside en España desde hace casi diez años y cuenta con la ciudadanía española.

La presentadora se mudó de forma definitiva de Rusia después del inicio de la guerra en Ucrania, que comenzó en febrero de 2022, y anunció que no tenía planes de volver al país.

«Cada día vemos ataques de drones contra ciudades rusas, y sabe usted… es horrible, pero yo me alegro», fue la frase en la que se basaron los investigadores rusos para presentar los cargos contra la actriz.

Este mismo martes las autoridades rusas incluyeron en la lista de terroristas y extremistas a Tijon Dziadko, Valeria Rátnikova y Yekateria Kotrikadze, periodistas del ilegalizado canal de televisión opositor ruso Dozhd (Lluvia). EFE

