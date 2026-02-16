Rusia condena en ausencia a ocho años de cárcel a una conocida presentadora en el exilio

Moscú, 16 feb (EFE).- La Justicia rusa condenó este lunes a ocho años de cárcel en ausencia a Ekaterina Kotrikadze, una conocida presentadora que trabaja en el exilio desde marzo de 2022, informó la agencia TASS.

Según un tribunal de Moscú, Kotrikadze, acusada de difundir noticias «falsas» sobre la actuación del Ejército ruso en Ucrania, tampoco podrá administrar páginas web durante cuatro años después de su liberación.

La Fiscalía había pedido para la periodista, declarada agente extranjero en 2022, nueve años de prisión por varios mensajes sobre las acciones de las fuerzas rusas en la localidad de Bucha, al norte de Kiev, donde estas habrían perpetrado una masacre tras su retirada, y en la ciudad portuaria de Odesa.

Kotrikadze, de 41 años, trabaja en la cadena independiente en idioma ruso Dozhd, crítica con el Kremlin.

La periodista abandonó Rusia junto con su familia pocos días después del comienzo de la guerra en Ucrania y el bloqueo de Dozhd en este país. EFE

