Rusia condena la «operación criminal» de EE.UU. en Venezuela y pide liberar a Maduro

Naciones Unidas, 5 ene (EFE).- Rusia condenó la «operación criminal» de Estados Unidos en Venezuela, que derivó en la detención del presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, en Nueva York, y exigió su liberación «inmediata».

El representante ruso ante la ONU, Vasily Nebenzya, calificó la acción militar estadounidense como «un acto de agresión» y advirtió de que el llamado «orden mundial basado en reglas» promovido por Estados Unidos y algunos de sus aliados se ha aplicado «de forma selectiva, según intereses políticos», generando «consecuencias negativas para la estabilidad internacional». EFE

