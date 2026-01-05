Rusia condena la «operación criminal» de EE.UU. en Venezuela y pide liberar a Maduro

Naciones Unidas, 5 ene (EFE).- Rusia condenó este lunes en el Consejo de Seguridad de la ONU la «operación criminal» de Estados Unidos en Venezuela, que derivó en la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, y su traslado a Nueva York, donde han sido encarcelados para ser juzgados, y exigió su liberación inmediata.

El representante ruso ante la ONU, Vasily Nebenzya, calificó la acción estadounidense como «un acto de agresión» y advirtió de que el llamado «orden mundial basado en reglas» promovido por Estados Unidos y algunos aliados se ha aplicado «de forma selectiva, según intereses políticos», lo que ha generado «consecuencias negativas para la estabilidad internacional».

Según Moscú, la operación persigue «objetivos ilegítimos», entre ellos «el control absoluto de los recursos naturales de Venezuela» y la afirmación de la hegemonía estadounidense en América Latina.

Nebenzya acusó a Washington de impulsar «un nuevo ciclo de neocolonialismo e imperialismo», prácticas que han sido «repetidamente condenadas» por los pueblos de la región y del Sur Global.

Moscú subrayó que la comunidad internacional debe «unirse para rechazar los métodos de política militar exterior de Estados Unidos», y alertó de que «ignorar estas acciones equivaldría a mostrar falta de principios y de respeto al derecho internacional y a avalar violaciones de normas fundamentales».

Por otra parte, criticó que Estados Unidos se haya proclamado «juez supremo capaz de invadir países, designar culpables y aplicar castigos sin respetar la soberanía y la no intervención».

Así, cuestionó la vigencia de los principios fundacionales de la ONU, incluyendo la autodeterminación de los pueblos y la legitimidad del Consejo de Seguridad, y llamó a los Estados miembros a «reflexionar» sobre la necesidad de que Washington respete no solo el derecho internacional, sino también su propia constitución.

Por otra parte, el representante ruso instó a que esta «operación criminal» sea «evaluada de manera objetiva y exhaustiva a través de los mecanismos legales internacionales», la ONU y otros formatos multilaterales.

«La única vía legítima para resolver conflictos internacionales es mediante los canales multilaterales establecidos y con pleno respeto a la soberanía de los Estados», dijo Nebenzya.

Rusia recordó que la agresión estadounidense ya ha sido condenada por varios países y organizaciones multilaterales, entre ellos el Movimiento de Países No Alineados, la Unión Africana y un grupo de aliados en defensa de la Carta de la ONU.

El representante ruso destacó que la actuación de Washington constituye «un desafío directo al orden internacional», e instó a todos los Estados miembros de la ONU a unirse para «rechazar tales prácticas». EFE

