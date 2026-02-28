The Swiss voice in the world since 1935

Rusia condena la agresión contra Irán, que ve planificada con antelación

Moscú, 28 feb (EFE). – Rusia condenó este sábado los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y aseguró que se trata de un acto de agresión preparado con antelación sin que Teherán diera pasos para provocarlo.

”No deja lugar a dudas que se trata de un acto de agresión armada planificado y no provocado contra un Estado soberano e independiente, que es miembro de la ONU”, reza el comunicado de Exteriores ruso.EFE

