Rusia condena la sentencia de 10 años de prisión para un activista prorruso en Letonia

Moscú, 30 ene (EFE).- Rusia condenó este viernes la sentencia de prisión de 10 años dictada por la Justicia letona para Aleksandrs Gapoņenko, tachado por Riga de un activista político prorruso.

«Condenamos enérgicamente este veredicto politizado, basado en acusaciones abiertamente falsas e inventadas», señaló la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, en rueda de prensa.

Agregó que Gapoņenko es un científico de 71 años con problemas de salud, que no podrá recibir la asistencia necesaria en prisión.

«Una condena de 10 años para un científico de 71 años que requiere atención médica regular es un acto de terror por parte de la Justicia y un intento de silenciar a quienes dicen la verdad», opinó.

Los nacionalistas letones celebraron este miércoles en las redes sociales la condena a impuesta a Gapoņenko por ayudar a un país extranjero en acciones contra Letonia, así como por incitar al odio nacional.

Gapoņenko, nacido en la entonces Ucrania soviética en 1954, fue acusado de participar a distancia en febrero de 2025 en una conferencia en Moscú titulada «Etnocidio de compatriotas rusos en los países bálticos».

Allí, según la fiscalía, hizo afirmaciones falsas y exageradas de que Letonia estaba persiguiendo a los rusos y reprimiendo el uso del idioma ruso.

Según la acusación, también dijo que una de las soluciones para frenar el «etnocidio contra los rusos» podría ser una invasión rusa de los países bálticos, incluida Letonia.

Rusia ha denunciado en numerosas ocasiones la discriminación de los rusoparlantes en los países bálticos, que durante décadas formaron parte de la Unión Soviética. EFE

