Rusia condena las sanciones «ilegítimas» de Estados Unidos a Cuba

2 minutos

Moscú, 31 ene (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Rusia condenó este sábado las presiones que ejerce Estados Unidos sobre Cuba, con la imposición de nuevas medidas restrictivas que tachó de ”ilegítimas”.

“Se trata de una nueva y radical reincidencia en la repetida estrategia de Washington de máxima presión sobre la Isla de la Libertad, cuyo objetivo es asfixiar económicamente a la isla”, señaló la portavoz de Exteriores, María Zajárova, en un comunicado.

Agregó que las sanciones contra La Habana carecen de legitimidad, así como la presión sobre sus dirigentes y ciudadanos.

”Estamos convencidos de que a pesar de los obstáculos externos para su desarrollo, Cuba continuará manteniendo relaciones económicas efectivas” con otros países, dijo Zajárova.

El vicepresidente del Senado ruso, Konstantín Kosachiov, calificó este viernes de «absurdas» las declaraciones sobre la supuesta amenaza que representa Cuba para Estados Unidos y que llevaron al presidente de EE.UU., Donald Trump, a declarar una emergencia nacional.

Aseguró que «está claro que Cuba no representa una amenaza para Estados Unidos, mientras que la amenaza estadounidense (a la isla) dura décadas y ahora es particularmente alta».

Según Kosachiov, la justificación para la declaración de emergencia nacional es «absolutamente absurda».

Trump afirmó este jueves que «Cuba no podrá sobrevivir», tras ordenar la imposición de aranceles a los países que vendan petróleo a la isla.

La medida del mandatario estadounidense promete agudizar la crisis en la isla, agravada ya por el corte en el envío de crudo venezolano tras el derrocamiento de Nicolás Maduro. EFE

mos/llb